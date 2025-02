Vítima de assalto rastreia celular e GCM de Santo André prende criminoso

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André prendeu na noite desta terça-feira (25) um homem acusado de roubar um celular na Vila Assunção. O crime aconteceu por volta das 21h52 na Rua José Bonifácio.

De acordo com a GCM, a vítima procurou uma equipe do Parque Central e relatou que um indivíduo armado havia levado seu iPhone. O munícipe estava rastreando o aparelho e indicou a localização ao efetivo. Com as informações em mãos, os agentes foram até o local indicado pelo rastreador e encontraram o suspeito, que ainda estava com o celular roubado.

“Indivíduo acabou de ser detido pelas guarnições do Parque Central, fez roubo de celular com uma arma no parque. O proprietário rastreou o celular e as equipes de pronto deteve o elemento próximo do núcleo do Cristiane. O indivíduo vai ser conduzido para a delegacia para fazer a parte da polícia judiciária”, informou um dos guardas em vídeo divulgado pela corporação.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 6º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.