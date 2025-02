Câmara andreense aprova projeto que denomina GCM como Polícia Municipal

A Câmara de Santo André aprovou nesta terça-feira (25) um projeto de lei que autoriza a GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André a se chamar Polícia Municipal. A proposta do vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) autoriza a nova nomenclatura também em viaturas e uniformes, em busca de "contribuir para o desenvolvimento da Segurança Pública".

O projeto, enviado para sanção no Executivo, prevê ainda que o fardamento da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e ROMO (Rondas Ostensivas com Motos) passe a ser todo preto. De acordo com o cidadanista, as mudanças possibilitarão aos moradores uma identificação mais fácil dos agentes.

Segundo Donetti, a Guarda andreense já atua como Polícia há mais de 20 anos e pode ser considerada uma das mais atuantes do Estado. "No meu primeiro mandato acabou não dando certo, então refiz novamente o texto em 2023. O entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), a respeito do ostentivo e preventivo, dá margem para alcançarmos este protagonismo", avaliou.