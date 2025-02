Veja horóscopo desta quinta-feira (27) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Trabalhos em home office e que podem ser feitos à distância ganham excelentes estímulos, mas quem pegar um bico ou serviço temporário também deve se dar bem. Hoje a saúde fica abastecida de boas energias. Na paixão, o lado emocional fala mais alto, mas a sintonia segue firme.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 56, 29, 11

Urano segue em seu paraíso e troca likes com Mercúrio, abrindo os caminhos para você alcançar grandes conquistas, inclusive no lado financeiro. Nos assuntos do coração, use a abuse da sua simpatia e do seu bom papo para tornar o astral mais leve.

COR: AZUL-ROYAL

PALPITE: 18, 43, 11

Vários astros se concentram na sua Casa da Fortuna e revelam que o momento é ideal para você ganhar dinheiro. Seus esforços não vão ficar sem resposta e quanto mais se dedicar, maiores serão as chances de encher o bolso. No trabalho, tudo indica que vai conquistar mais estabilidade. Já o amor, pode ter altos e baixos e convém maneirar nas cobranças.

COR: AMARELO

PALPITE: 01, 03, 21

A sorte vai sorrir para o seu lado e você contará com toda disposição, criatividade e talento para se destacar e transformar seus sonhos em realidade. O serviço vai render e o dinheiro pode cair na sua conta mais cedo do que imagina. Nos assuntos do coração, seu poder de atração e seducência estarão irresistíveis e o sucesso te aguarda.

COR: AMARELO

PALPITE: 05, 59, 60