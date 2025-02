Veja horóscopo desta quinta-feira (27) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Mercúrio abre o dia em sintonia com Urano e garante que os seus interesses profissionais e materiais vão prosperar. Só procure agir com discrição e evite falar dos seus planos por aí. Só que a paixão tende a ficar em segundo plano hoje, então, não espere muito.

COR: ROSA

PALPITE: 31, 14, 59

A Lua garante que você vai quintar com excelentes perspectivas. Para melhorar, Mercúrio assina embaixo, anunciando um período perfeito sem defeitos para você transformar seus objetivos em realidade e chegar mais perto do que sempre idealizou. Sua estrela vai brilhar no trabalho, em matéria de dinheiro, na vida pessoal e amorosa.

COR: PRETO

PALPITE: 33, 24, 53

O dia vai raiar com as energias super positivas de Mercúrio, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e impulsiona suas metas. Além de ganhar visibilidade, você deve brilhar ainda mais no que faz e pode desbancar a concorrência. O sucesso virá e deve repercutir até em sua vida amorosa.

COR: CREME

PALPITE: 44, 23, 41

Hoje a Lua entra na fase Nova trazendo excelentes estímulos para você realizar as mudanças que deseja em sua vida. Bora lá investir em projetos para o futuro, só não deixe de focar no trabalho. Para completar o cenário, há boas vibrações que rondam seu departamento amoroso.

COR: AZUL

PALPITE: 25, 02, 34