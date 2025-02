Veja horóscopo desta quinta-feira (27) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Talvez seja necessário fazer escolhas mais definitivas em alguns assuntos, mas vai sobrar determinação para batalhar por melhorias. Seus instintos ficam apurados ao lidar com dinheiro e você saberá administrar muito bem. Na paixão, o clima deve esquentar pra valer.

COR: LILÁS

PALPITE: 33, 44, 14

Mercúrio em sintonia total com Urano, promete um período todo trabalhado na maravilhosidade. O serviço vai andar e sua estrela vai brilhar em atividades em grupos, equipes e parcerias. No lado amoroso, o momento não poderia ser mais indicado para dar um passo mais sério.

COR: BEGE

PALPITE: 08, 32, 60

Hoje a Lua migra para o setor do trabalho em seu Horóscopo e muda para a fase Nova, trazendo uma dose extra de energia e disposição, sinal de que pode trazer bons frutos no serviço e até mais ganhos. Nos assuntos do coração, o clima prestativo e tranquilo invade sua noite.

COR: AMARELO

PALPITE: 57, 27, 21

A Lua começa a brilhar no setor mais positivo do seu Horóscopo e também ingressa na fase Nova, blindando seus interesses pessoais, profissionais e financeiros. Os assuntos de trabalho devem ganhar agilidade e a sorte vai soprar em direção ao seu bolso. Seu carisma, simpatia e poder de sedução ficarão cristalinos no romance.

COR: BRANCO

PALPITE: 08, 60, 59