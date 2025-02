Equipe de Maraisa esclarece estado de saúde da cantora após internação

A assessoria de imprensa de Maraisa esclareceu o estado de saúde da cantora após ela ter revelado nas redes sociais que estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein, na unidade que fica em Goiânia, capital de Goiás.

Em pronunciamento enviado à colunista Fábia Oliveira, a equipe da artista tranquilizou ao explicar que ela estava apenas passando por exames de rotina: "Maraisa está fazendo exames de rotina, amanhã já deixa o hospital."

Na última terça-feira, dia 25, a dupla de Maiara havia surgido nos Stories do Instagram deitada na cama de dos quartos do hospital e dito: "O resort hoje está diferente. Ai meu deus do céu. Acho que minha mãe e meu pai mandou me prender aqui no hospital por dez dias de propósito porque eu queria sair do Brasil."

Maraisa, que recentemente levantou especulações de que teria terminado com Fernando Mocó após fazer uma publicação enigmática e deixar de seguir o noivo, ainda compartilhou um clique na unidade de saúde e escreveu: "Diagnóstico: coração partido."

Mais tarde, a cantora acalmou os fãs ao retornar para contar que estava passando por um check-up no Albert Einstein e que estava cuidando da saúde: "Vim só fazer uma visita, o doutor não deixou eu sair, disse que eu não vou viajar e que vou ficar fazendo um check-up. Mas tá tudo bem, né? Tô cuidando, tô cuidando."