Maraisa nega fim da dupla com Maiara

Maiara e Maraisa participaram do Domingão com Huck do último dia 27 de outubro e, além de soltarem a voz, ainda aproveitaram para desmentir um boato que vem rondando a web - o possível fim da dupla.

Questionadas sobre o assunto por Luciano Huck, Maraisa não pestanejou ao dizer:

- Até para nascer, não nasci sozinha. Independente de qualquer coisa, a gente divide um sonho. Temos um negócio que temos que honrar. A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar um irmão de lado. Ninguém é perfeito. Desde que a gente começou nunca teve essa hipótese de acabar. Então é tudo fake, gente, não fiquem dando ouvido pra essas coisas.

Então Maiara comentou:

- Temos uma missão juntas, que é cantar. Além de sermos irmãs, a gente escolheu estar juntas na profissão, na amizade e em todos os momentos.

Para finalizar, Maraisa ainda arrancou risadas de Huck ao dizer:

- Aqui ninguém é perfeito, a gente tem a perfeição dentro da nossa amizade, dentro da nossa família. Meu pai e minha mãe também, nós somos uma família muito unida e nossa união vem desde que minha -mãe descobriu que estava grávida de duas e desmaiou.

Segundo as irmãs, atualmente, elas estão morando juntas. E, caso isso mude no futuro, pretendem ter quartos uma na casa da outra.

Fofas, não é?