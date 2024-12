Maraisa se pronuncia após curtir publicação com críticas de Ratinho a Simone Mendes

Eita! O nome de Simone Mendes ganhou força nas redes sociais após Ratinho fazer algumas declarações sobre ela. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o apresentador falou que a cantora é queridinha na TV, mas quando vai em alguns programas não é tão bacana assim.

- A Simone é uma queridinha da televisão, mas, quando ela vai participar de alguns programas, ela não é tão bacaninha assim, não. Ela não tira fotografia, as pessoas vão pedir para tirar foto, e ela não tira, ela corre, declarou.

Em outro trecho do vídeo, Ratinho comparou Simone e Simaria:

- Então, ela não é esse amor que ela aparenta. A Simaria era mais simpática do que a Simone. Isso eu testemunhei, a Simaria sendo muito mais simpática do que a Simone. Desde o começo, ela é assim, a Simaria sempre foi mais simpática.

Para surpresa de alguns internautas, o vídeo com a crítica de Ratinho teve uma curtida de Maraisa, da dupla com Maiara. Com a repercussão, a cantora decidiu se pronunciar e explicar que ela curtiu sem querer e que não existe problemas entre elas.

Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe, escreveu ela em sua conta do X.

Após ver o pronunciamento de Maraisa, Simone deixou um recado à cantora:

Fica em paz meu amor, conheço o coração de vocês e sei o quanto são especiais e carinhosas comigo sempre. Amo vocês. Ano que vem a gente prepara um feat [uma parceria] lindo para parar o Brasil.