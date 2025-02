Mega-Sena: Grande ABC tem quatro apostas premiadas

Enquanto um apostador do Rio de Janeiro embolsou sozinho os impressionantes R$ 131 milhões no concurso 2833 da Mega-Sena, quatro sortudos da região do Grande ABC também tiveram motivos para comemorar. Eles acertaram cinco dos seis números sorteados e vão levar para casa R$ 142.517,24 no total.

As apostas premiadas foram registradas em lotéricas de Diadema, Mauá e São Bernardo. Em Diadema, o bilhete sortudo saiu da Show de Bola Loterias. Já em São Bernardo, a Nova Lotérica LTDA garantiu um dos prêmios. Em Mauá, duas apostas vencedoras foram feitas através dos canais eletrônicos da Caixa. Cada um leva o prêmio de R$ 35.629,31.

O sorteio da Mega-Sena aconteceu na noite desta terça-feira (25) e revelou as dezenas: 01 - 03 - 13 - 16 - 36 - 56.

Próximo sorteio já tem data marcada

Quem quiser tentar a sorte novamente já pode preparar a aposta. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (27) e tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. O valor da aposta simples, com seis números, é de R$ 5 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica ou pelo site e aplicativo da Caixa Econômica Federal.

Será que a sorte vai sorrir novamente para a região?