Mega-Sena: aposta carioca fatura R$ 131 milhões; veja sorteio

Um morador do Rio de Janeiro (RJ) começou a semana com uma verdadeira reviravolta financeira. Ele acertou sozinho as seis dezenas do concurso 2833 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (25), e vai embolsar a impressionante quantia de R$ 131.361.519,85.

Os números da sorte foram: 01 - 03 - 13 - 16 - 36 - 56.

O bilhete premiado foi registrado na Loteria Esportiva Acari, na capital fluminense, e o sortudo fez um jogo simples, apostando apenas seis números. Agora, com o prêmio multimilionário, ele tem a chance de mudar completamente sua vida.

Além do grande vencedor, 205 apostas acertaram cinco números e vão levar R$ 35.629,31 cada. Já a quadra contemplou 11.347 jogadores, que receberão R$ 919,56 cada um.

Próximo sorteio

A Mega-Sena já tem data marcada para um novo concurso: será nesta quinta-feira (27), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa Econômica Federal. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 5.

E você, já fez sua fezinha hoje?