Apostou na Mega-Sena de R$ 130 milhões? Confira os números sorteados

Nesta terça-feira (25) ao apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena pode levar para csa um dos maiores prêmios acumulados do ano. São nada menos do que R$ 130 milhões à disposição de um apostador com sorte.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta terça-feira são:

01, 03, 13, 16, 36, 56

SEM GANHADORES

No sorteio do último sábado nenhuma aposta levou o prêmio principal, de acordo com a Caixa Econômica Federal, mas 238 apostas faturaram prêmios individuais de R$ 32.222,01 por acertar cinco das seis dezenas sorteadas.

Na faixa dos quatro acertos, 14.573 apostas ganharam, cada uma, R$ 751,76.

Pode apostar em mais de seis números?

Na Mega-Sena, o apostador deve acertar seis números em um universo de 60 dezenas. Ele pode optar por fazer a aposta simples, com seis números marcados no volante, ou marcar mais números e aumentar a probabilidade de acerto. Para seis números, a aposta custa R$ 5, mas cada dezena a mais marcada no volante faz o preço da aposta subir de forma desproporcional, podendo chegar a R$ 193,8 mil para volante com 20 dezenas marcadas.