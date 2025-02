São Caetano anuncia novo camisa 10 do clube

O Azulão anunciou na tarde de ontem a contratação do meia Walber Corrêa para a sequência do Paulista da Série A-4. O atleta de 31 anos defendeu o Maricá no Campeonato Carioca deste ano.

“Walber chega para somar ao nosso elenco, trazendo a habilidade e a visão de jogo que precisamos. Vindo do Maricá-RJ, onde mostrou sua qualidade no meio-campo, ele tem tudo para agregar ao nosso setor. A diretoria entendeu a importância de um nome para a posição, e agora ele veste Azulão”, definiu o São Caetano no anúncio oficial do atleta formado nas categorias de base do Vasco.

Com o Maricá, Walber somou quatro gols no Estadual, sendo um dos maiores artilheiros do campeonato até o momento, com dois tentos atrás de Vegetti, do Vasco.

Na Série A-4, por incentivo da FPF (Federação Paulista de Futebol) ao desenvolvimento das categorias de base do Estado, é permitida a inscrição de até cinco jogadores que ultrapassem a faixa dos 23 anos por clube. Walber chega para completar a lista do Azulão, que já conta com os defensores Felipe (24) e Rafael Esculápio (24), além do meia Wermeson (25) e Fábio Azevedo (26), atacante e artilheiro da divisão com oito gols.

Walber já treina com o restante do elenco e está à disposição do técnico Carlinhos Alves para o restante da competição. Neste momento o São Caetano é vice-líder da A-4, com 17 pontos, atrás apenas do Paulista, com 22.

Buscando manter sua posição na parte alta da tabela, o Azulão volta a campo nesta quarta-feira (26), às 20h, quando recebe o Osasco Audax (12º, com dez pontos) no Estádio Anacleto Campanella.

LEIA MAIS