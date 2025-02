1ª Corrida de Rua Inclusão em Movimento prevê 1.500 participantes

A Prefeitura de São Bernardo irá promover a 1ª Corrida de Rua Inclusão em Movimento. O evento, com inscrições abertas, está marcado para ocorrer no dia 16 de março (domingo). A previsão é que 1.500 pessoas participem da atividade, nas modalidades de corrida de 5 quilômetros e caminhada de 3 quilômetros de trajeto.

A ação, coordenada pela Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA (Transtorno do Espectro Autista), terá largada em frente ao Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, na Avenida Kennedy, 1.155, no Parque Anchieta, com concentração a partir das 6h30. A idade mínima de participação é de 14 anos.

“Devemos assegurar que as políticas públicas para pessoas com deficiência sejam inclusivas, garantindo o direito à educação, à saúde, ao trabalho e à participação social, por meio da eliminação de barreiras, sejam elas arquitetônicas, tecnológicas ou atitudinais. Essa corrida/caminhada é o início de um novo capítulo para as pessoas com deficiência e TEA da nossa cidade. Será um momento de celebração da diversidade”, assegurou o prefeito Marcelo Lima.

Desde o dia 1º de fevereiro, com a vigência da reforma administrativa, a pasta que encabeça as ações voltadas ao público passou a ser denominada Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e TEA.

Para o secretário da pasta, Fábio Branco, o principal objetivo da secretaria é garantir inclusão e melhorar a qualidade de vida destas pessoas. “Vamos atuar junto com outras áreas da Prefeitura para tornar a cidade mais justa e acessível. Queremos ouvir as pessoas com deficiência e TEA, e que sejam garantidos a eles seus direitos, combatendo o preconceito, o isolamento e a violência.”

Inscrições

As inscrições podem ser efetuadas até o dia 10 de março por meio do link: https://abrir.link/ibzsP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 59,90 (mais a taxa do site).

Retirada dos kits

A retirada dos kits será feita no sábado, 15 de março, que antecede a corrida, entre 10h e 17h no piso L2 do Golden Square Shopping, na Avenida Kennedy, 700, ao lado da loja Petz. Para a retirada é preciso apresentar, obrigatoriamente, o documento de identificação original com foto e o comprovante de inscrição/pagamento.