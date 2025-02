Destaque da base do Cachorrão é emprestado ao Cuiabá

O EC São Bernardo negociou junto ao Cuiabá, o empréstimo com opção de compra do meia Murilo Barros, 17 anos, nascido em 2007. A joia disputou a última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, atuando como titular nos três jogos da equipe.

Pela categoria Sub-17, Murilo disputou outros torneios como o Campeonato Paulista sub-17, Copa Buh e o Paulista Cup.

Por conta de seu bom desempenho nas competições de base, incluindo algumas acima de sua idade, o atleta chamou a atenção de diversos clubes. No entanto, de acordo com o Cachorrão, a proposta do Cuiabá foi escolhida por conta da seriedade do projeto e da parceria estabelecida entre os times em outras negociações.

“Sou muito grato pela oportunidade que recebi no São Bernardo. Apesar da rápida passagem, consegui aproveitar as chances que recebi da comissão técnica e me sinto pronto para essa nova fase da minha carreira”, afirma Murilo.

O CEO do Alvinegro, Anderson Franciscon, vê Murilo como um exemplo para outros jogadores do clube. “Ele conseguiu se destacar na categoria sub-17 pela intensidade e pelo vigor físico que demonstrava nos jogos e agora ele vai mostrar o talento que tem em um clube muito tradicional do futebol nacional”, explica.

