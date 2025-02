Pelo direito das crianças, bloco Eureca desfila na sexta-feira (28) em São Bernardo

Há mais de três décadas, o Bloco Eureca toma a Avenida Marechal, em São Bernardo, para protestar, em ritmo de Carnaval, em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Neste ano, o desfile acontece na próxima sexta-feira (28), a partir das 14h, com saída da Rua Jurubatuba, número 1.610, sede do Projeto Meninos e Meninas de Rua, responsável pelo bloco carnavalesco.

Com o tema, ‘Nosso povo tem o direito de viver. Parem de nos matar’, o samba- enredo pede pelo fim da violência policial contra a população infantil, além de denunciar o racismo ambiental. Segundo a coordenação do evento, a expectativa é que o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) participe do desfile.

Criado em 1992 no município são-bernardense, o bloco Eureca busca discutir com a sociedade, de forma lúdica e divertida, os direitos das crianças e dos adolescentes. As crianças e jovens que participam das oficinas culturais do Projeto Meninos e Meninas de Rua ganham protagonismo no desfile.

O coordenador da ONG (Organização Não Governamental), Marco Antônio Silva, disse que foram realizadas diversas formações com os jovens atendidos sobre a temática desta edição. “Foi identificado pelos dados da Ouvidoria que do total de vítimas da letalidade policial, 40% são crianças e adolescentes. Queremos sensibilizar e dialogar com a sociedade de maneira ampla sobre o tema. Precisamos diminuir a violência policial no Estado de São Paulo”, pontuou Silva.

No ano passado, o bloco reuniu cerca de 300 pessoas e abordou sobre a educação crítica. Além do Grande ABC, estão programados outros dois desfiles em dois municípios: Capital e São Vicente, no litoral paulista.

