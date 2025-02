São Caetano terá carnaval no parque Chico Mendes neste fim de semana

Em 2025, a mais brasileira das festas populares vai tomar o Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, nos dias 1 e 2 de março, das 11h às 19h, com uma rica programação temática, organizada pela Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, voltada especialmente para as famílias.

Não vão faltar bloquinhos, marchinhas, bonecões, oficinas, intervenções artísticas e mais diversas atrações para o público de todas as idades. A entrada é solidária: 1 kg de alimento não perecível (atenção ao prazo de validade).

O Espaço Verde Chico Mendes fica na Avenida Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica, em São Caetano, acessível por transporte público municipal gratuito. No local, também haverá food trucks e a tradicional Feira de Artesanato & Gastronomia da cidade, que funciona aos finais de semana, e estará aberta durante a festa.

LEIA MAIS:

CarnaBaby 2025: Jammil agita o Grande ABC com clássicos do Carnaval

Confira a programação:

1º de março, sábado

12h – Bloco do Curupira Pira Pira, com Cia Mapinguary

13h – Bloco da Aydê

16h – Botando o Bloco na Rua, do Ponto de Cultura Cidadãos Artistas - ARCA

17h30 – Folia do Balaio

Oficinas

11h30 às 14h30 – Lembrancinhas Carnavalescas, com Isabel Crusca

14h30 às 17h30 – Carnaval Tropical (oficina de máscaras e acessórios), com Edelaine Ortega

Intervenção

15h30 – Memórias de carnaval: personagens Pierrô & Colombina

2 de março, domingo

12h00 – Tricotando Folia – Contos de Carnaval (música e histórias)

13h30 – Bandinha da Colombina

15h30 – Marcelo Balvian e Banda MB

17h30 – Baile do Bloco do Madruga

Oficinas

11h30 às 14h30 – Oficina de colares para carnaval, com Márcia Brito

14h30 às 17h30 – Pintura Facial, com Flausinobeauty

Intervenção

15h30 – Memórias de carnaval: personagens Pierrô & Colombina

E o carnaval em São Caetano não para por aí. Nos dias 3 (segunda), das 12 às 22h, e 4 de março (terça-feira), das 12h às 20h, o evento “Kennedy Food Fest”, também realizado pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Cultura, será especial com temática carnavalesca.

A atividade ocorre na Praça dos Imigrantes, entre a Avenida Presidente Kennedy e a Rua Benito Campoi, no bairro Olímpico, em São Caetano. O local terá food trucks variados com diversas opções gastronômicas, espaços de lazer para as famílias e atrações culturais.