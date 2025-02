CarnaBaby 2025: Jammil agita o Grande ABC com clássicos do Carnaval

Na noite dessa sexta-feira (21), o CarnaBaby, tradicional festa de pré-Carnaval do Baby Beef, iluminou o Espaço Win, no bairro Campestre, em Santo André. Celebrando 25 anos do evento e 30 anos de história da unidade Jardim, a festa foi marcada pela sofisticação e energia contagiante embalada pelo show da banda Jammil.





A decoração, assinada pelo renomado decorador Luciano Trevizan, transformou o ambiente em um cenário digno de uma fantasia de luxo. O teto foi adornado com fitas de seda pretas e douradas, com algumas folhas exuberantes e cintilantes que criaram uma atmosfera sofisticada. Elementos como plumas e cristais pendiam elegantemente, refletindo a luz e amplificando a sensação de opulência. O dourado e o prata dos abadás complementaram o cenário, conferindo um toque de realeza e exclusividade ao evento.





A noite começou com a banda Jean Oliver, que agitou o público com sucessos tradicionais do Carnaval, como "Pancadão", do Axé Blond, e "Onda Onda", do Tchakabum. Mas o grande destaque da noite ficou por conta da banda Jammil, que subiu ao palco para um show que fez a festa dos foliões mais vibrante, repleto de clássicos do Carnaval, como "Praieiro", "Milla" e "Ê Saudade". O Espaço Win foi tomado pela energia da multidão que acompanhou os hits da banda, dançando e cantando a plenos pulmões.





Em entrevista ao Diário, Luiz Américo Oliveira, idealizador do Baby Beef, compartilhou a emoção de comemorar os 30 anos do restaurante e os 25 anos do CarnaBaby: "É uma satisfação tão grande, para meus irmãos e para minha família, vivenciar tudo isso. Depois da pandemia, voltamos com uma energia bacana, com um público maravilhoso curtindo", destacou. Ele também ressaltou a importância de eventos como o CarnaBaby para o Grande ABC: "Eu sinto que a região precisa de festas assim, e outras também que venham. É algo que enriquece a região, como será o Quintal do Espeto, que também faz parte do nosso grupo."





Claudio Nembri, superintendente regional do AD Shopping, também comentou sobre a relevância do evento para a região: "É uma casa fantástica, com uma opção de entretenimento anual. Esse evento coroa tudo que foi feito até agora, e para a gente é muito feliz ter mais uma casa que oferece entretenimento e lazer para a população", afirmou.