Carnaval: Prefeitura de São Bernardo distribui kits de prevenção a ISTs

Com a volta do Carnaval de rua a São Bernardo, a Prefeitura lança uma ação de saúde pública neste sábado (22), distribuindo kits de prevenção a ISTs, HIV e HV nos blocos da cidade. A expectativa é de que os foliões participem da programação e aproveitem a folia de forma segura e responsável, ao mesmo tempo em que se conscientizam sobre as doenças sexualmente transmissíveis.

O kit, que está sendo entregue nos blocos como o Bloco de Bar em Bar e outros que movimentam a cidade neste fim de semana, inclui uma cartilha com informações sobre Hepatites, Sífilis, HIV e HPV. O material, produzido de forma acessível e dinâmica, traz detalhes sobre o que são essas doenças, como são transmitidas, formas de prevenção, sinais e sintomas, além de orientações sobre diagnóstico e tratamento. O objetivo é informar e educar os foliões de maneira simples e prática, para que possam se proteger durante as festividades e no cotidiano.

Além da cartilha, os kits contêm seis camisinhas masculinas, oito femininas e sete lubrificantes, reforçando a importância do uso de preservativos para a prevenção de ISTs.

A ação integra as medidas de saúde pública coordenadas pela Prefeitura e conta com o apoio de diversas secretarias municipais, que trabalham para garantir que o evento seja seguro, organizado e livre de riscos para a saúde da população.

Confira a programação do domingo:

DOMINGO - 23/2

GRÊMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO ESTRELA AURINEGRA

Av. Armando Ítalo Setti completa

Concentração: 10h

Início do bloco: 11h

BLOCO CANTA PRA DESCER

Praça Itália – Rudge Ramos

Concentração: 11h30

Início do bloco: 12h30

BLOCO RUNNING BEER

Após o aquecimento o bloco para em 5 bares da Kennedy por 30 min no máximo em cada e termina no Brasa Bar

Concentração: 12h

Início do bloco: 12h30

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CENTRO NOVO

Rua Dr. Marcel Preotesco

Concentração: 12h

Início do bloco: 13h

BLOCO SAMBA DE TODOS

Praça Francisco Duarte da Costa – Assunção

Concentração: 13h

Início do bloco: 14h