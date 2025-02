Bloco De Bar em Bar agita a Vila Claraval com clima familiar em São Bernardo

Neste sábado (22), o clima de Carnaval foi instaurado em São Bernardo com diversos blocos espalhados pela cidade. Nas ruas da Vila Claraval, a responsabilidade de animar os foliões foi do bloco De Bar em Bar. O evento, que já conta com 11 anos de história, voltou a contar com o apoio da Prefeitura de São Bernardo, o que trouxe ainda mais entusiasmo para os organizadores e participantes.

Tamiris Benício, de 37 anos, organizadora do bloco, comemorou o retorno do apoio da prefeitura. "Para a gente está sendo muito bom, tendo a ajuda da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) com fornecimento de água, da polícia, a Secretaria da Cultura apoiando. E a gente espera que seja o melhor evento possível e que dê tudo certo. A gente trabalha pra isso", afirmou Tamiris, destacando o impacto positivo da parceria com o poder público.

Após um período sem o suporte da Prefeitura, o bloco cresceu significativamente nos últimos anos. “No começo, éramos muito menores, então não tinha essa necessidade de ter apoio. Mas, como crescemos muito, o apoio da prefeitura se tornou essencial para garantir a segurança e a infraestrutura do evento”, completou a organizadora.

A expectativa para a edição deste ano é de que cerca de mil pessoas participem do bloco, e o evento promete seguir a tradição de reunir famílias e foliões de todas as idades. O trio formado por Fernanda Thaisa, 22 anos, assistente de vendas, Ana Barreta , 26 anos, executiva de contas, e Ana Paula, 22 anos, fotógrafa, veio de Diadema especialmente para curtir a festa. Para Ana Paula, a retomada do apoio da Prefeitura aos blocos é um passo importante para a cidade. “Eu adorei que a prefeitura investiu nisso. Acho que a gente vota nas pessoas justamente pra que a cultura volte pra gente. Uma cidade sem cultura não funciona de jeito nenhum, na minha opinião”, disse.

O evento também é visto como uma oportunidade para fortalecer a cultura local e promover uma programação diversificada. Caroline Dandaro, de 41 anos, veio ao bloco com as filhas Isabelle, de 10 anos, e Rafaella, de 6 anos, e elogiou a organização da festa. "Eu acho muito bom porque a gente estava bem afastado, né? A Prefeitura não estava mais fazendo tantas coisas de rua e é bom porque a gente aproveita a cidade, assim como tem também os eventos do Paço que eu fui semana passada", comentou Caroline. Ela também ressaltou a importância de um ambiente familiar e seguro: “Aqui é um ambiente bem familiar, tem polícia, tá tudo bem seguro, então a gente vem mais tranquilo, com crianças, e com a família toda. Aqui dá pra curtir.”

Além da diversão, a Secretaria Municipal de Saúde aproveitou a ocasião para distribuir kits do programa municipal de IST, HIV e Hepatites, com panfletos informativos sobre doenças sexualmente transmissíveis, além de camisinhas masculinas e femininas, acompanhadas de gel lubrificante. A iniciativa faz parte de uma ação educativa da Prefeitura, que visa promover a saúde e o bem-estar da população durante o período carnavalesco.