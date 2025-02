Veja horóscopo desta terça-feira (25) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sua comunicação cativante, simpatia e seu jeitão extrovertido estarão tinindo e serão os segredos do seu sucesso no trabalho e nas relações em geral. Em matéria de dinheiro, a sorte vai soprar em sua direção. Nos assuntos do coração, seu destino é arrasar no romance.

COR: ROXO

PALPITE: 27, 03, 21

Hoje você pode transformar pequenas oportunidades em grandes negócios e quem dá o recado é a Lua, que começa a brilhar em sua Casa da Fortuna e se alia com Plutão, indicando transformação. Na paixão, há sinal de atração forte e o clima deve esquentar ao anoitecer.

COR: PINK

PALPITE: 33, 23, 32

O dia já começa com ótimas notícias da Lua, que desembarca em seu signo e despeja energias espetaculares nesta terça. O serviço vai render acima da média e sua criatividade virá à tona. Aproveite a maré positiva para ir atrás da grana. No amor, conversas deliciosas, alegres e excitantes devem rolar.

COR: AMARELO

PALPITE: 60, 44, 15

Embora você possa querer distância de agitação, deve render em suas atividades e as coisas vão caminhar sem grandes problemas no trabalho e na vida pessoal. Ao anoitecer, a sorte sopra a favor das finanças. No amor, vai dar mais valor à estabilidade e planos de futuro.

COR: CINZA

PALPITE: 47, 27, 36