Veja horóscopo desta terça-feira (25) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Há chance de alcançar grandes conquistas na profissão, no lado material e também nos assuntos pessoais. No trabalho, será mais fácil consolidar seus objetivos. À noite, Vênus garante que seu charme vai ficar irresistível nos assuntos de romance.

COR: ROSA

PALPITE: 18, 29, 38

A Lua passa a brilhar no topo do seu Horóscopo, deixa seus talentos tinindo e dá um baita impulso para o seu progresso profissional. A saúde também sai no lucro, já que sua vitalidade vai ficar em alta. No amor, Vênus segue no signo anterior ao seu e poderia atrapalhar, só que não! Há sinal de atração forte.

COR: GOIABA

PALPITE: 39, 01, 10

Hoje os astros estão de ótimo humor, prometem boas novas e já adiantam que todas serão positivas. Você pode sentir muita satisfação ao começar coisas diferentes no trabalho, garantindo ótimas energias. Na paixão, pode esperar as melhores vibes, ainda mais à noite.

COR: PRETO

PALPITE: 18, 46, 54

A saúde e os seus interesses de trabalho devem ficar protegidos e tudo indica que você conseguirá tirar excelente proveito dos seus dons para progredir. O dia é propício para encontrar formas de engordar seus ganhos, faturar mais e estabilizar a situação financeira. Na paixão, seu lado sensuelen e seducente se fortalece.

COR: VERMELHO

PALPITE: 46, 39, 19