Veja horóscopo desta terça-feira (25) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje seus desejos serão atendidos, você vai contar com excelentes promessas dos astros e seus interesses devem fluir às mil maravilhas.Também é um bom dia para atrair dindim e há chance de faturar com atividades criativas. No território amoroso, as afinidades estarão cristalinas.

COR: AMARELO

PALPITE: 46, 30, 39

Trabalho é a sua praia e hoje você pode nadar de braçadas nas oportunidades que devem surgir na vida profissional. Se está sem serviço, os astros apontam ótimas perspectivas. Os assuntos financeiros e a saúde também contam com vibes positivas.No amor, o clima ficará mais envolvente à noite.

COR: BRANCO

PALPITE: 20, 18, 02

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta terça-feira (25) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Veja horóscopo desta terça-feira (25) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Você vai se valer dos seus talentos criativos, dos seus encantos e tem tudo lacrar, lucrar e arrasar. Aproveite ao máximo as oportunidades, pois o período reúne as melhores promessas no trabalho e nos assuntos financeiros. Romance repleto de união, leveza e harmonia.

COR: PRATA

PALPITE: 54, 20, 38

A Lua fecha parceria com seu regente Plutão e garante uma terça pontuada por boas energias, ainda mais na vida doméstica e familiar. Além disso, atividades em home office, iniciativas e negócios com parentes têm tudo para deslanchar. No amor, a união vai vencer e você vai querer aumentar a intimidade.

COR: AZUL-TURQUESA

PALPITE: 32, 50, 13