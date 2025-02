Polícia Rodoviária prende passageira de ônibus com mais de 36 kg de maconha

Durante a Operação Impacto na manhã de hoje (24), policiais militares do 3º Batalhão de Policiamento Rodoviário abordaram um ônibus interestadual na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP). Durante a fiscalização, foram encontrados 40 tabletes de maconha e cinco invólucros pequenos com substância escura, aparentando ser haxixe, na bagagem de uma passageira.

A droga apreendida totalizou 36,3 kg. De acordo com as informações da polícia, a mulher, que já possui antecedentes criminais por estelionato, foi presa em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão da Polícia Federal de São José do Rio Preto para as providências legais cabíveis.

