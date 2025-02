Operação da PM apreende armas, munição e dinheiro em São Bernardo e Santo André

Equipes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) atuaram nesta sexta-feira (21) em apoio ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Grande ABC no cumprimento de mandados de busca, apreensão e prisão durante operação deflagrada pelo Ministério Público em São Bernardo, Santo André e São Paulo. Durante o cumprimento do mandado, foram localizados na residência diversos armamentos, munições e dinheiro em espécie.

Foram apreendidas as seguintes armas: um revólver calibre 38 especial, Taurus, capacidade para seis tiros, modelo 889, 6” inoxidado, com numeração suprimida; uma carabina de ferrolho calibre 28, oxidada, coronha de madeira, marca Imbel, nº 4948; duas pistolas calibre 32 com numeração suprimida, sem marca e modelo, inoxidadas, capacidade para dois disparos (coronha preta e coronha de madeira); uma pistola garrucha oxidada, calibre 32, com número, marca e modelo suprimidos, capacidade para dois disparos; e uma pistola Besta.

Também foram encontrados carregadores, incluindo um calibre 9mm com capacidade para 31 munições, outro calibre 9mm com capacidade para 33 munições, um carregador calibre 9mm marca Meg-Gar, italiano, capacidade para 13 munições e dois Jetloader calibre 38/357 da marca Shotgun.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo inicia operação com PM e GCM para prevenção de roubos e furtos



Em relação às munições, foram apreendidas 3 blisters com 10 munições calibre 9mm cada, totalizando 30 munições; 11 munições avulsas calibre 9mm; uma caixa com 50 munições calibre 9mm; uma caixa com 50 munições calibre 38; 23 munições avulsas calibre 38; 30 munições calibre 357 CBC; 30 munições avulsas calibre .40; 10 munições calibre 28 CBC; 3 munições avulsas calibre 32 CBC; e 6 munições avulsas calibre 22 CBC.

O total de munições apreendidas foi de 6 unidades calibre 22, 10 unidades calibre 28, 3 unidades calibre 32, 91 unidades calibre 9mm, 73 unidades calibre 38, 30 unidades calibre 357 e 30 unidades calibre .40. Entre os objetos apreendidos estavam um baleiro com capacidade para 28 munições calibre 28, três coldres de couro com baleiro, três coldres de neoprene, um laser vermelho dedicado a pistola e um auxiliador de municiar calibre 9mm.

Foram apreendidos ainda R$ 4.740,00 em dinheiro, em notas diversas de R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200.

LEIA MAIS:

Polícia faz operação em Santo André após ataque a tiros e roubo de carga