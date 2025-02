São Bernardo inicia operação com PM e GCM para prevenção de roubos e furtos

A Polícia Militar, em parceria com a GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, deu início a mais uma operação de segurança para combater crimes como roubos e furtos na cidade. Denominada Operação Hércules, a ação foi desencadeada nessa quinta-feira (20/02), com a proposta de intensificar o patrulhamento ostensivo, focando principalmente nas áreas periféricas do município. O objetivo é ampliar a sensação de segurança e garantir a tranquilidade da população nas regiões mais vulneráveis.

A operação ocorre em um momento de intensificação das ações de segurança em São Bernardo. Desde o início deste ano, PM e GCM têm atuado em conjunto em diversas operações, como o Segurança Direto ao Ponto. No dia 13 de fevereiro, por exemplo, foi realizada a Operação Força Total, que levou ao aumento do patrulhamento por toda a cidade e resultou em uma prisão em flagrante por furto.





A Operação Hércules terá continuidade na próxima quinta-feira (27/02), com uma nova fase prevista para ocorrer no bairro Rudge Ramos. A medida visa dar continuidade ao trabalho preventivo, focando na redução da criminalidade, principalmente em locais com maior incidência de delitos.

