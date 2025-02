PM prende trio por tráfico de drogas em Santo André

A Polícia Militar capturou um foragido da Justiça de 27 anos e dois homens, de 18 e 30, pelo crime de tráfico de drogas na sexta-feira (21), no bairro Jardim Aclimação, em Santo André. Um quarto suspeito é investigado.

A ação começou por volta das 20h, quando os agentes patrulhavam a rua Mutirão e avistaram um suspeito, que, ao ver os agentes, fugiu para uma casa, onde também foi encontrado outro indiciado. Nas proximidades do local, os policiais apreenderam uma mochila com 147 invólucros de maconha, 284 de cocaína, 197 de crack, 32 de haxixe, comprimidos de ecstasy e 40 frascos de líquido semelhante a lança-perfume, além de balanças de precisão.

Durante a abordagem, os suspeitos indicaram aos policiais outro imóvel na rua Henrique Dias. No local, estava escondido um foragido da Justiça, que tentou fugir, mas foi detido. Dentro da casa foram apreendidos mais 50 porções de haxixe, 100 invólucros de cocaína, 40 de maconha, R$ 600 em espécie e um caderno com anotações do tráfico. No último pavimento, havia ainda 2,4 mil frascos de lança-perfume, 23 comprimidos de ecstasy, 285 invólucros de cocaína e 170 de crack.

Um quarto suspeito também estava no local, porém como não houve indícios da sua participação no crime, ele foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e segue como investigado.

O trio foi autuado em flagrante. Parte das substâncias foram encaminhadas para o IC (Instituto de Criminalística), cujo resultado do laudo apontou positivo para maconha e cocaína. O caso foi registrado como tráfico de drogas e captura de procurado no 6° DP de São Bernardo.