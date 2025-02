GCM de Santo André prende homem no Parque Jaçatuba por roubo de moto

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André apreendeu na última quinta-feira (20) uma moto roubada e prendeu um homem, em abordagem ocorrida na Avenida dos Estados, no Parque Jaçatuba. Uma equipe da Romu (Rondas Ostensivas Municipais) realizava patrulhamento tático e recebeu uma informação do COI (Centro de Operações Integradas) direcionada para uma motocicleta CG Fan 125, envolvida em um roubo anterior na cidade de São Caetano.

O veículo foi avistado pela GCM transitando na contramão da Avenida dos Estados. Após abordagem, o condutor foi identificado. No procedimento, o indivíduo confessou ter cometido o roubo da motocicleta e de um maquinário avaliado em R$ 60 mil. O homem foi encaminhado para o 2º Distrito Policial de Santo André.

No mesmo dia, uma equipe da Romu, em patrulhamento tático no bairro Parque João Ramalho, abordou um indivíduo que conduzia uma motocicleta CG Fan 150 com sinais de adulteração, o mesmo ainda apresentou um documento falso da motocicleta. Após contato com o verdadeiro proprietário em Campinas foi confirmado que a moto era roubada e tinha o documento falsificado.

O suspeito foi preso em flagrante por adulteração de veículo automotor e uso de documento falso, sendo também conduzido para o mesmo distrito policial. A equipe da Romu obteve sucesso na operação graças a informações do COI e a um detalhe crucial: a mochila “bag" de entrega do indivíduo, que continha o logotipo de uma hamburgueria local. A ação resultou na apreensão de um veículo roubado e na prisão de um indivíduo por crimes relacionados à adulteração de veículo e falsificação de documentos.

Por fim, no último dia 16, equipes da 2ª Inspetoria, Romu e Romo (Rondas Ostensivas de Motocicletas) conduziram a Operação Saturação no Jardim Alzira Franco, tendo como objetivo promover a ordem pública em um local conhecido pela prática de manobras perigosas com motocicletas, em desrespeito às leis de trânsito e causando transtornos à população local. A ação resultou em 31 pessoas averiguadas, 25 autuações de trânsito e oito motocicletas removidas ao pátio.