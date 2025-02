GCM de Santo André frustra tentativa de furto de motocicleta

Durante patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo André pela Rua Valter Garcia, no Jardim Jamaica, um indivíduo foi detido suspeito de tentativa de furto de uma motocicleta que estava estacionada. As equipes em patrulhamento viram o homem mexendo no guidão da moto, o mesmo passou a disfarçar no momento da aproximação da viatura e fugiu do local.

Os guardas realizaram a abordagem do suspeito na mesma rua e com ele foram encontradas ferramentas possivelmente utilizadas neste tipo de crime, uma tesoura e um aparelho celular que foi constatado ser produto de furto por meio da consulta de IMEI. Na motocicleta foi verificado que a ignição foi danificada, confirmando a tentativa de furto.

O homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial de Santo André, na Vila São Pedro, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência e permanece à disposição da Justica.

