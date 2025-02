Veja horóscopo desta segunda-feira (24) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Aos poucos, o astral engrena e você pode ter ótimas notícias ainda pela manhã, sobretudo nos assuntos que envolvam grana. Os interesses financeiros vão seguir favorecidos ao longo do dia e há chance de resolver uma porção de coisas. No amor, um clima de tranquilidade e confiança deve embalar sua noite.

COR: CINZA

PALPITE: 17, 53, 44

Comece o dia com calma na alma, isso porque há risco de provocar torta de climão logo cedo. A boa notícia é que o astral treteiro logo vai se dissipar. Sua comunicação estará mais assertiva e você deve mandar muito bem nos contatos pessoais e profissionais. No amor, fale mais o que sente.

COR: SALMÃO

PALPITE: 25, 10, 34

A última semana de fevereiro chega com recados para sua saúde e convém começar o dia sem estresse e afobação, bebê! A boa notícia é que os seus interesses financeiros recebem o incentivo de outros planetas e você pode ver a cor do dinheiro na sua conta ou na sua mão. Na paixão, o anseio pelo futuro tende a crescer.

COR: LARANJA

PALPITE: 21, 19, 28

No trabalho, as vibes de Mercúrio, Saturno e Netuno em seu signo só fortalecem as suas qualidades e você pode dar passos importantes em direção aos seus mais altos ideais. A vida amorosa começa o dia com instabilidades, mas depois o astral muda e seus sonhos podem virar realidade.

COR: MAGENTA

PALPITE: 21, 39, 45