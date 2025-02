Veja horóscopo desta segunda-feira (24) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A segundona pode reservar excelentes oportunidades para o seu progresso e o esforço que dedicar à carreira tende a repercutir diretamente em seus ganhos, consagrada! A tarde terá grandes possibilidades de atrair melhorias, sobretudo no salário. Na paixão, clima estável.

COR: VERDE

PALPITE: 44, 53, 15

Uma ou outra tretinha pode até rolar no início do dia, mas depois tudo vai caminhar do jeito que se espera no trabalho, no lado financeiro e também na vida pessoal. Boas novas estão previstas para quem procura emprego. O amor segue blindado e protegido.

COR: MARROM

PALPITE: 15, 53, 24

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta segunda-feira (24) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

No início do dia, convém abrir o olhão com a grana para não gastar o que não deve, mas o clima vai ficar super estimulante logo em seguida e você pode alcançar grandes feitos na vida profissional e financeira. Nos assuntos do coração, intimidade mais caliente marca a segunda.

COR: DOURADO

PALPITE: 10, 55, 30

Os astros mandam excelentes energias e garantem que você vai se dar bem com todo tipo de gente, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal. Os caminhos se abrem para buscar outras experiências e surpresas deliciosas podem fazer parte do pacote. O romance estará pra lá de protegido.

COR: AMARELO

PALPITE: 39, 03, 30