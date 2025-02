Veja horóscopo desta segunda-feira (24) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Eita, leãozinho, tudo indica que você terá uma segundona típica pela frente e as demandas de trabalho devem se impor ao longo do dia. Vai com calma na alma. Além de colocar tudo em ordem, pode sair no lucro. À noite, o astral vai seguir positivo nos assuntos do coração.

COR: AZUL-CLARO

PALPITE: 18, 45, 54

Uma ou outra ziquinha pode até incomodar logo no início do dia, mas depois o cenário fica todo trabalhado na maravilhosidade e nada deve atrapalhar. Você se sobressai na vida profissional e o dinheiro deve entrar na sua conta bancária, mas as melhores promessas estão reservadas para o departamento amoroso. As estrelas dão sinal verde.

COR: VIOLETA

PALPITE: 13, 32, 31

Sua capacidade de organização, força de vontade e seu foco estarão a milhão no trabalho e você vai dar o seu melhor para alcançar seus propósitos. Se precisar, parentes e pessoas próximas estarão de plantão para dar um help. Nos assuntos do coração, a vibe anda meio nostálgica, mas o clima será de entrosamento e apoio mútuo.

COR: PRETO

PALPITE: 04, 50, 32

Mercúrio, Saturno e Netuno iluminam a área mais positiva do seu Horóscopo e trocam likes com a Lua, abrindo os caminhos para o seu sucesso profissional, financeiro e amoroso. Suas investidas têm tudo para dar certo, o prestígio vai subir no trabalho, o dindim deve vir para a conta e uma paixão vai aquecer seu coração.

COR: BRANCO

PALPITE: 08, 32, 60