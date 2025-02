Homem é preso com moto roubada em Diadema

Um homem foi preso em flagrante por receptação após ser abordado por policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (CPA/M6) em Diadema, na noite de sábado (22). A ação ocorreu por volta das 21h34, na Av. Senador Vitorino Freire, durante patrulhamento tático.

A equipe policial realizava uma abordagem em um veículo HB20, quando notou uma motocicleta com dois ocupantes, que, ao avistarem a viatura, fizeram uma manobra brusca e seguiram em direção contrária. O garupa da moto fugiu a pé, enquanto o condutor tentou escapar, mas foi rapidamente detido pelos policiais.

O condutor, identificado como A.L.P.M., já possuía antecedentes criminais e foi indiciado por receptação, conforme o Artigo 180 do Código Penal. Durante a abordagem, os policiais constataram que a motocicleta apresentava sinais de adulteração nos identificadores, o que indicava que o veículo havia sido roubado.

Após contato com a proprietária da motocicleta, que relatou estar em posse do veículo no município de Indaiatuba (SP), a equipe deu sequência à ocorrência, levando o indiciado até o 3º DP de Diadema. O delegado de plantão registrou o Boletim de Ocorrência (BOPC), e o homem foi encaminhado à disposição da justiça, com a motocicleta sendo apreendida.