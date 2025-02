Enel investiga morte de ciclista atingida por descarga elétrica

A Enel Distribuição São Paulo lamentou a morte da ciclista Andrea Santoro Santos Francia, de 54 anos, que foi atingida por uma descarga elétrica de alta tensão em Ribeirão Pires. A fatalidade ocorreu no dia 14 de fevereiro, na Estrada da Sondália, quando um cabo de alta tensão rompido entrou em contato com a ciclista.





De acordo com informações preliminares, Andrea pedalava com uma amiga pela via por volta das 9h quando perdeu o equilíbrio e caiu sobre o cabo. A suspeita é de que o rompimento do fio tenha sido causado por galhos de árvores, em razão da forte chuva que atingiu a região no dia anterior. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu, sendo encaminhada em estado grave ao Hospital das Clínicas e, posteriormente, ao Hospital Municipal do Tatuapé, referência no tratamento de queimados. Após nove dias de internação, Andrea não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Enel afirmou que está apurando as circunstâncias do acidente e que tem mantido contato com a família para prestar apoio neste momento difícil. "A Enel Distribuição São Paulo lamenta profundamente a morte da ciclista Andrea Santoro Santos Francia. A companhia apura as circunstâncias do acidente ocorrido no dia 14 de fevereiro, logo após forte chuva que atingiu a região. A distribuidora acrescenta que tem mantido contato com a família para oferecer apoio nesse momento", destacou a empresa.





O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), também se manifestou sobre o caso. Ele expressou pesar pela morte de Andrea e informou que a administração municipal está cobrando providências da concessionária de energia. "Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Andrea Santoro, ciclista que sofreu acidente com fio de alta tensão enquanto pedalava em via na Quarta Divisão. A GCM prestou socorro imediato, junto ao SAMU e ao helicóptero Águia. E cobramos da ENEL o atendimento deste caso. Presto solidariedade à família e amigos de Andrea. Que Deus conforte seus corações neste momento de luto", declarou o prefeito.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o velório de Andrea, que deixa marido e dois filhos.