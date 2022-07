ENEL investe mais de R$ 255 milhões no ABC em quatro anos

Publieditorial



A energia elétrica é hoje essencial para todos e oferecer este serviço com qualidade e segurança é prioridade para a Enel Distribuição São Paulo. A distribuidora não mede esforços para trazer tecnologia de ponta para sua operação e investiu nos últimos quatro anos cerca de R$ 255 milhões em equipamentos, que tornam a rede mais resistente e os serviços mais rápidos para atender os clientes destas localidades.

“Sabemos da nossa responsabilidade perante nossos clientes e o quanto uma possível falta de energia impacta vida e negócios, por isso buscamos sempre fazer manutenções na rede e agregar tecnologias que possam agilizar nosso atendimento nas ocorrências ou ainda ajudar na prevenção de quedas de energia como equipamentos de telecontrole”, afirma Dárcio de Souza Dias, Responsável por Operação e Manutenção na Enel Distribuição São Paulo.

A Enel SP trabalha todos os dias do ano durante 24 horas para atender os mais de 1,2 milhão de clientes da região do ABC. Tanto investimento e dedicação é para tornar a rede menos suscetível a interrupções sejam elas causadas pelos mais variados motivos. A falta de energia por fatores externos como árvores é um deles e a Enel SP sabe disso. Para evitar este tipo de ocorrência, a empresa realizou cerca de 231 mil podas de árvores com galhos próximos ou em contato com a rede elétrica. Só este ano, foram 22 mil podas e tem outras 40 mil ações programadas na região. E o investimento não para por aí. Nesta mesma frente, a companhia também instalou cerca de 270 quilômetros de spacer cable (rede compacta), mais resistente ao toque de objetos externos, tais como galhos de árvores, e que evita qualquer interferência na rede e instalou mais de 800 equipamentos de telecontrole. Tudo pensando na automação da rede e melhoria dos serviços prestados aos clientes.

Para acompanhar o crescimento do mercado consumidor e reforçar a capacidade de distribuição de energia do sistema elétrico, trazendo mais flexibilidade operacional e minimizando os impactos das ocorrências, a companhia investiu na expansão do parque elétrico (subestações e linhas de subtransmissão e distribuição), que beneficiaram cerca de 567 mil clientes. E, para este ano, estão previstas a conclusão de outras sete obras, que irão beneficiar mais 73,5 mil consumidores.

“Ao investirmos nesse conjunto de obras de expansão e modernização do parque, a companhia prepara a rede elétrica para suportar a expansão do mercado consumidor, possibilitando que novas indústrias e estabelecimentos comerciais se instalem na região, o que contribui para seu desenvolvimento socioeconômico”, reforça Dias. Com isso, a Enel SP dá um passo importante rumo a digitalização da rede, reduzindo ocorrências de desligamentos e a melhoria contínua nos indicadores de qualidade e confiabilidade do sistema.

Hoje, o sistema elétrico do ABC Paulista conta com 25 subestações, mais de 32 mil transformadores de distribuição, 290 circuitos de média tensão e mais de 6,8 mil quilômetros de rede de baixa, média e alta tensão. “Continuamos trabalhado e investindo para tornar o sistema cada vez mais robusto e, desta forma, reafirmar nosso compromisso com a confiabilidade e a qualidade do serviço para entregar energia de qualidade aos mais de 1,2 milhão de clientes atendidos na região”, finaliza o executivo. Das 13 bases operacionais da Enel, três delas estão no ABC, localizadas em Santo André, São Caetano e Diadema.