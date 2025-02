Morre ciclista atingida por descarga elétrica em Ribeirão Pires

Morreu na tarde deste sábado (22) a ciclista Andrea Santoro Santos Francia, de 54 anos, que havia sido atingida por uma descarga elétrica de aproximadamente 13.200 volts. O acidente ocorreu no dia 14 de fevereiro, na Estrada da Sondália, na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires, quando um cabo de alta tensão rompido entrou em contato com a ciclista.





Segundo a ocorrência, Andrea pedalava com uma amiga por volta das 9h quando perdeu o equilíbrio e caiu sobre a fiação, sofrendo uma descarga elétrica na perna direita. A principal suspeita é que o fio tenha sido rompido por galhos de árvore durante um temporal que atingiu a cidade no dia anterior.





A ciclista recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Devido à gravidade do quadro, foi transportada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital das Clínicas e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Municipal do Tatuapé, referência no tratamento de queimados.





Após nove dias internada, Andrea não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ela deixa marido e dois filhos. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre o velório.





O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), manifestou pesar pela morte da ciclista e afirmou que a administração municipal está cobrando da concessionária de energia providências sobre o caso: "Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Andrea Santoro, ciclista que sofreu acidente com fio de alta tensão enquanto pedalava em via na Quarta Divisão. A GCM prestou socorro imediato, junto ao SAMU e ao helicóptero Águia. E cobramos da ENEL o atendimento deste caso. Presto solidariedade à família e amigos de Andrea. Que Deus conforte seus corações neste momento de luto."

A reportagem entrou em contato com a Enel, mas até o fechamento não obteve resposta. O texto será atualizado assim que a empresa se manifestar.