Núcleo de Iniciação Teatral tem inscrições abertas; saiba detalhes

A Escola Livre de Teatro (ELT) de Santo André abre, até 3 de março, as inscrições para o Núcleo de Iniciação Teatral, um curso gratuito dedicado exclusivamente a estudantes do Ensino Médio. Ao todo, 20 vagas estão disponíveis para este programa de um ano, que acontecerá às quintas-feiras, das 14h às 18h, no Teatro Conchita de Moraes, no centro da cidade.

O projeto é uma iniciativa da ELT em parceria com escolas públicas de Santo André, com o objetivo de fomentar o acesso à cultura e à arte teatral entre os jovens. Criado em 2019, o Núcleo de Iniciação Teatral visa proporcionar uma experiência introdutória ao universo do teatro para alunos com pouca ou nenhuma vivência na área. Este ano, a iniciativa conta com uma turma exclusiva para os estudantes do Ensino Médio, com prioridade para aqueles da rede pública de ensino da cidade.





Para garantir uma vaga, os interessados devem passar por um processo seletivo que inclui uma aula prática com a atriz e orientadora do curso, Lígia Helena de Almeida. A seleção ocorrerá no dia 13 de março, e a lista dos aprovados será divulgada no dia 14, através da plataforma CulturAZ.





Lígia Helena, formada pela ELT, é uma profissional multifacetada, com experiência como atriz, produtora, diretora e dramaturga da Cia. Estrela D'Alva de Teatro. A artista também integra a Comissão Organizadora do Festival de Teatro Adolescente Vamos que Venimos Brasil e possui vasta formação em comunicação social e gestão cultural.





Os jovens selecionados iniciam as aulas no dia 20 de março, no Teatro Conchita de Moraes, onde terão a oportunidade de desenvolver suas habilidades teatrais em um ambiente artístico e colaborativo. Para se inscrever, basta acessar o link disponível no site oficial ou comparecer pessoalmente no Teatro Conchita de Moraes.

Inscrições: Até 3 de março

Local: Teatro Conchita de Moraes (Praça Rui Barbosa, 12 - Santa Teresinha)

Inscrição online: [CulturAZ](https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1811/)

Aula prática (processo seletivo): 13 de março

Início das aulas: 20 de março