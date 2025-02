Diadema abre inscrições para oficinas culturais gratuitas; saiba mais

A Secretaria de Cultura de Diadema abriu, na última segunda-feira (17), as inscrições para as Oficinas Culturais da cidade, um programa que promete movimentar os espaços artísticos com uma programação gratuita e diversificada. De música a dança, de teatro a cultura digital, passando por literatura, hip hop, artes visuais e muito mais, as opções são para todas as idades e gostos.





Este ano, o programa conta também com o projeto 60+, que oferece atividades especialmente voltadas ao público idoso, garantindo que a arte seja vivenciada por todas as gerações.





As inscrições estarão abertas até o dia 30 de março e as aulas começam no dia 10 de março. As vagas são limitadas e a seleção será feita conforme a faixa etária e o curso escolhido. Para garantir seu lugar, o interessado pode se inscrever de duas formas: online, por meio de um formulário [disponível aqui]. presencialmente, nos centros culturais de Diadema.





Para se inscrever, é preciso informar o CPF, RG, comprovante de endereço, telefone e e-mail. Vale lembrar que, embora o preenchimento do formulário seja uma etapa obrigatória, a vaga não é garantida até a confirmação da seleção, que será realizada conforme a disponibilidade de vagas.

Os dados coletados serão tratados de acordo com as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo a privacidade de todos os participantes.





E se bater aquela dúvida ou vontade de saber mais, basta chamar no WhatsApp: (11) 99957-1817.