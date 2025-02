Mauá abre inscrições gratuitas para cursos de qualificação profissional

A cidade de Mauá oferece diversas oportunidades de cursos profissionalizantes gratuitos para a população nesta semana. Através de parcerias com a Prefeitura de Mauá, MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, e entidades como o Senai e o Sebrae, centenas de vagas estão abertas para quem deseja melhorar sua qualificação e ampliar suas possibilidades de emprego.

O Qualifica Mauá oferece 31 vagas em seis cursos gratuitos para os moradores da cidade. Em parceria com o Senai, Sebrae, e a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, os cursos são em áreas variadas e atendem a diferentes perfis de público. As opções incluem: Costura para Iniciantes (duas turmas); Dashboards com Google Looker Studio; Design de Sobrancelhas e Manicure e Pedicure (duas turmas).

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Sine-Casa do Trabalhador, localizado na Rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial: Qualifica Mauá ou o canal no WhatsApp aqui.

Documentos necessários para matrícula: RG, CPF, comprovante de endereço e escolaridade.

MANUEL QUERINO

A Prefeitura de Mauá, em parceria com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), está oferecendo 100 vagas para o Curso de Trabalho Doméstico, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Os cursos serão realizados pela UFABC (Universidade Federal do ABC), com 200 horas de aula presenciais aos sábados, das 9h às 17h, nos campi de São Bernardo ou Santo André.

Além da qualificação profissional, os selecionados recebem auxílio financeiro para transporte e alimentação, no valor total de R$ 2.000,00, dividido em 5 parcelas. As inscrições podem ser feitas pelo link: Inscreva-se no Programa Manuel Querino.

PRAÇA DA CIDADANIA

A Praça da Cidadania de Mauá está com inscrições abertas para os primeiros cursos profissionalizantes nas áreas de beleza, gastronomia, informática e moda. As inscrições podem ser realizadas online no site www.cursofussp.sp.gov.br.

Os cursos disponíveis são: Tranças Afro e Turbantes; Alongamento de Cílios; Cuidador de Idosos; Panificação Básica; Confeitaria Básica; Informática Básica e Costureiro Básico Industrial

As vagas estão abertas para moradores a partir de 16 anos, com exceção dos cursos de gastronomia, que são voltados para maiores de 18 anos. As aulas começam na segunda quinzena de fevereiro de 2025.

A Praça da Cidadania está localizada na Rua João Batista de Lima, 231, Jardim Eden, e para mais informações, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp pelo número: 11 5241-3646.