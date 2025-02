Anitta anima São Paulo com clima de festival e homenagem a Ayrton Senna

O Parque Villa-Lobos, em São Paulo, foi palco neste sábado (22) de mais uma edição dos Ensaios da Anitta, atraindo uma multidão de fãs para um show que mais parecia um festival. Com uma estrutura que contou com roda-gigante e tirolesa, o evento aconteceu no fim da tarde e se estendeu até a noite, proporcionando um clima agradável para o público, sem chuva e com céu aberto. O Diário esteve no evento e conta como foi!

Como já é tradição nos Ensaios da Anitta, a cantora escolheu um tema especial para a turnê e este ano está homenageando os esportes e sua importância sociocultural. Para a apresentação deste sábado (22), ela se inspirou no automobilismo e surgiu no palco com um look vermelho vibrante, fazendo referência ao icônico uniforme usado por Ayrton Senna durante seu período na McLaren.





Além do figurino marcante, Anitta garantiu ainda mais energia ao espetáculo com um time de convidados especiais. O público vibrou com as participações de Veigh, Jão, MC Danny e Xand Avião, que dividiram o palco com a estrela em diferentes momentos das quatro horas de apresentação.





Os fãs embarcaram na diversão com a cantora e cantaram com ela grandes sucessos de sua carreira, desde os primeiros hits, como "Show das Poderosas", até as músicas mais recentes em diferentes idiomas, como "Mil Veces", "Sei que tu me odeia", "Grip" e vários outros. Um dos momentos mais aguardados do show foi durante a performance de "Lose Ya Breath", quando o público formou uma roda e, ao sinal de Anitta, começou a pular em sincronia, criando um espetáculo de energia contagiante.

A turnê dos Ensaios da Anitta, que percorreu 12 cidades neste ano, chega ao fim neste domingo (23), novamente no Parque Villa-Lobos. Para encerrar a série de shows com chave de ouro, a cantora promete mais um espetáculo inesquecível, desta vez com as participações especiais de Nattan, Livinho, Gloria Groove e Ana Castela.