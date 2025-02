Anitta revela convidados para o primeiro dia dos Ensaios em SP

O clima de Carnaval já tomou conta de São Paulo! Neste sábado (22) e domingo (23), o Parque Villa-Lobos será o palco dos esperados Ensaios da Anitta, e a cantora promete agitar a cidade com um time de peso.

Para o sábado, o primeiro dia da maratona, Anitta já revelou os convidados que irão se apresentar ao lado dela. A noite contará com a presença de Xand Avião, Jão, Mc Danny e Veigh, que, como "titulares" do evento, prometem embalar o público em um espetáculo de energia e muito som. Com um mix de ritmos que vai do forró ao funk, passando pelo pop e rap, são grandes as expectativas para o evento.





A famosa Maratona de Jogação vai começar com força total, com os convidados de peso se unindo à cantora para esquentar a festa. E atenção, porque, apesar de o sábado já ter todos os ingressos esgotados, o domingo (23) ainda promete surpresas, já que Anitta ainda vai divulgar os nomes dos artistas que farão parte da programação do segundo dia.

Os ingressos para ambos os dias estão SOLD OUT, mas quem não conseguiu garantir a entrada pode ficar de olho nas redes sociais de Anitta, que promete muito conteúdo para aqueles que vão curtir de longe.





Maratona de Jogação – Ensaios Pré-Carnaval:

- Sábado (22/02) – Parque Villa-Lobos – São Paulo – SOLD OUT

- Domingo (23/02) – Parque Villa-Lobos – São Paulo – SOLD OUT