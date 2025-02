Anitta reflete sobre busca por autoconhecimento: O mercado está escasso de homens que querem se conhecer

Anitta usou suas redes sociais para refletir sobre a busca por autoconhecimento. Através de alguns vídeos, a poderosa analisou a diferença entre os homens e as mulheres e a falta de conteúdo para o público masculino.

- Hoje em dia, mulheres buscam se conhecer, despertar o feminino curado que a sociedade fez nosso feminino doente. Agora, homens? Só reparar no tipo de livro que lê, disse.

Anitta ainda falou sobre o tipo de conteúdo destinado aos homens:

- Eu não sei nenhum livro sobre homens que não ensinem a faturar na empresa, fazer seus milhões, ser um líder de sucesso. O mercado está escasso de homens que querem se conhecer, que têm o masculino curado. O que o pai fez, é por conta do pai, você tem a responsabilidade de curar isso e virar um homão.

A cantora, que deixou de seguir o então namorado nas redes sociais, lamentou a dificuldade em encontrar um homem nos dias de hoje:

- Depois que resolvi trabalhar para ser um mulherão de dentro pra fora, ? não é sobre o que conquistei, mas sobre o poder feminino que a gente tem por dentro ? parei para perceber que não tem homão, não está tendo homão.

A poderosa então concluiu:

- Homens falam que mulher isso, mulher aquilo? Mas está difícil ter homão. Principalmente para uma pessoa que nem eu, que não está nem aí se a pessoa construiu um império, quantos milhões tem na conta, se é um líder de sucesso, porque eu já tenho o meu, o império para mim do homem é aqui dentro [na cabeça], que trabalha para ser o melhor homem. Eu só deixo alguma coisa rolar se a pessoa me tratar com a rainha do mundo desde o dia um. Meu Deus, o que é isso, Senhor, que mulher é essa?, se não eu não saio de casa. Nem deixo vir aqui, só estou aceitando se for: tudo o que você quiser vida.