Postura de vereador de Diadema em favor de Taka incomoda PT

A postura do vereador Jeferson Leite tem causado incômodo à bancada do PT de Diadema. O petista vem participando ativamente de agendas do governo Taka Yamauchi (MDB), de oposição à sigla, bem como utiliza suas redes sociais para ressaltar feitos da atual gestão. Esse comportamento tem sido questionado até por quem não é do partido, tanto que nos bastidores já recebeu a alcunha de “primeira-dama da cidade”.

O afastamento entre os correligionários ficou mais evidente na sessão da última da última quinta-feira (20), quando Josa Queiroz (PT) solicitou que a bancada subscrevesse requerimento do G10 – grupo de vereadores que se denominam independentes – solicitando explicações sobre potenciais casos de nepotismo no governo municipal.

Contrariando decisão da bancada, Jeferson Leite não assinou o requerimento. Ao ser questionado sobre sua decisão, disse que não havia discutido com os demais colegas do partido o requerimento e negou que sua decisão seja indícios de racha na bancada do PT na Casa. Sobre a postura que tem adotado pró-Taka, o petista afirmou que é natural que as pessoas estranhem essa postura institucional entre prefeito e vereador, após uma eleição pautada em acusações.

“Estou com disposição de trabalhar pela cidade e vou cumprir meu papel institucional de vereador, de fiscalizar e de ser atuante na cidade, que foi o que fiz no primeiro mandato, que resultou na votação expressiva que tive (7.782 votos). Não existe nenhuma formação de base na Câmara comigo, porque o PT é um partido de oposição”, disse.

SEM EMBATE

Jeferson Leite afirmou que decidiu fazer um mandato que mais contribua com Diadema do que embate político, no momento em que Taka acabou de assumir e enfrenta desafios para implementar as políticas que o ajudou a vencer a eleição. Citou ainda que segue o exemplo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca interlocução com os demais partidos.

Entretanto, a reportagem apurou que as atitudes ‘governistas’ de Jeferson Leite são discutidas internamente pelo PT de Diadema. Inclusive, em reunião no fim de semana passado, o partido definiu critérios de posturas que têm de ser adotadas pelos militantes.

“Tiramos uma deliberação dentro do partido, inclusive no encontro que tivemos no último sábado, que a bancada do PT é oposição ao governo atual. Isso não significa que não estaremos com o atual prefeito naquilo que for benéfico para a cidade. A ideologia não pode se sobrepor ao bem comum da coletividade. Defendemos o bem da população, mas sem comprometer a linha de pensamento do partido. Quando isso extrapola tem de ser objeto de discussão dentro do PT”, disse Orlando Vitoriano (PT).

Sobre Jeferson Leite não ter seguido os demais petistas quanto ao requerimento do G10, Josa Queiroz afirmou que a partir do momento em que a líder da bancada, Patty Ferreira, orienta a votar favoravelmente ao documento ‘é a vontade da maioria que prevalece e não da minoria’, como ocorreu.

“Iremos debater na próxima semana. Assim como vamos debater – e fui pego de surpresa enquanto presidente do PT – a declaração de um membro que o governo Taka poderia contar com nossa bancada. Isso não foi discutido e nem por isso nós recriminamos essa pessoa. Vamos discutir dentro da bancada, porque o regulamento é muito claro em relação a posicionamento coletivo”, pontuou Josa.

