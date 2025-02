Lula critica projeções do mercado e volta a prever alta do PIB de 3,8% em 2024

Em discurso no aniversário e 45 anos do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar projeções de crescimento do mercado e afirmou que o PIB deve crescer 3,8% em 2024 conforme projeções do Banco Central.

"Em 2023, enquanto o mercado previa um 'pibzinho' de 0,8%, nos tivemos um PIB quatro vezes maior, de 3,2%. Em 2024, o crescimento da economia deve ser ainda maior, possivelmente de 3,8% segundo o Banco Central. Esse dinamismo é resultado de diversos fatores", disse.

Lula lembrou que, ao sair do governo em 2010, deixou uma economia que crescera 7,5% naquele ano e que o último crescimento de 3% antes do seu terceiro governo haviam sido sob Dilma Rousseff.

Ele atribuiu os bons números da economia ao trabalho do governo, mas especialmente do ministro da economia, Fernando Haddad, a quem atribuiu o déficit fiscal de 0,09% do PIB.

O presidente citou retomada de investimentos em infraestrutura e da atividade produtiva, a expansão do mercado de trabalho, e politicas sociais e de inclusão. Neste ponto, o presidente da República prometeu voltar à "fome zero" no País até 2026.

Futuro do PT

"Nós, o PT, ainda estamos aqui", disse Lula em referência ao filme de Walter Sales. E para continuar a mudar o Brasil, o PT precisa mudar sem mudar a sua essência", afirmou.

Para Lula, o partido precisa estar conectado com o futuro e rebater notícias falsas com a maior velocidade possível.