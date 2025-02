Homem procurado por feminicídio há 13 anos é preso em Mauá

O Grande ABC registrou um aumento de 22,8% no número de denúncias de violência de gênero em 2024. De janeiro a outubro deste ano, 1.376 queixas foram formalizadas no Disque 100, enquanto no mesmo período de 2023 foram 1.120 – os números atuais equivalem a mais de quatro denúncias por dia, em média.





Do total de notificações efetuadas no canal do governo federal, 59,6% foram realizadas pelas próprias vítimas. Ao todo, 821 mulheres do Grande ABC recorreram ao serviço para denunciar casos de violência de gênero. Apesar da alta de denúncias no período, este tipo de crime possui também alta taxa de subnotificação, segundo afirma a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Segundo os dados do Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, das 1.376 notificações registradas em 2024 na região, mais da metade (855) foram de agressões físicas. Além disso, 741 relatos foram de violência constante (diária) e 201 de ocorrência única – as demais são de frequência ocasional ou não informada.





Em relação aos casos de feminicídio, homicídio de mulheres cometido em razão do gênero, foram contabilizadas 30 vítimas na Região Metropolitana de São Paulo, com exceção da Capital, entre janeiro e setembro deste ano. De acordo com os números da SSP, em todo o Estado foram 173 assassinatos e 909 tentativas de homicídio doloso, quando há intenção de matar.