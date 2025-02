Azulão busca manter lugar no G-8 em estreia de técnico

Carlinhos Alves terá neste sábado (22), às 15h, um jogo complicado em sua estreia no comando do São Caetano. O duelo com o Taquaritinga marcará o encontro de equipes que estão no G-8 da Série A-4 do Campeonato Paulista. E, ao menos teoricamente, o time da região terá a vantagem de atuar no Estádio Anacleto Campanella.

Mesmo com tropeços inesperados e a demissão de Carlos Gonçalves, o São Caetano se mantém bem posicionado no Estadual. O clube é o terceiro colocado na classificação, com 14 pontos.

Já o Taquaritinga, ao contrário dos adversários que vinham complicando a vida do Azulão nas últimas rodadas, faz campanha parecida com a do time da região, e com a mesma pontuação, ocupa o quinto lugar, por levar a pior nos critérios de desempate.

Apesar do compromisso difícil em sua estreia, Alves terá todo o elenco à sua disposição – nenhum atleta cumpre suspensão na rodada. Mesmo assim, o ex-treinador da categoria sub-20 do São Caetano deve manter a base de titulares usada por Carlos Gonçalves nas últimas partidas, já que teve pouco tempo de preparação com o elenco.

O desafio de Alves na partida é manter em alta a parte ofensiva do Azulão que, com 16 gols marcados, é o melhor ataque da divisão de forma isolada.