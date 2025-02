Em duelo no G-8, Santo André mira embalar contra o Juventus

O começo instável na disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista parece ter ficado para trás para o Santo André. Mas após entrar na zona de classificação na última rodada, na vitória por 2 a 1 contra o São Bento, a equipe tem neste sábado (15h) uma disputa direta contra o Juventus, no Estádio Bruno Daniel, buscando avançar entre os que avançarão às quartas de final. Em sexto lugar, somando 15 pontos, o Ramalhão tem a mesma pontuação do Juventus, que está em nono.

LEIA MAIS: Santo André Intelli lança uniforme em apoio à consciência negra

Uma vitória é importante para os andreenses tentarem se distanciar do meio da tabela, totalmente embolado, já que só um ponto separa o Taubaté (quinto), com 16 pontos, do Ituano (12º). São sete equipes empatadas com 15 pontos.

O Ramalhão confia na boa fase do elenco. Já são cinco jogos de invencibilidade, enquanto o Juventus chega com uma série de três partidas sem vitórias.

O time andreense, porém, terá um reencontro com um dos maiores ídolos da história do clube: Sérgio Soares. O atual técnico do Juventus é o treinador que mais vezes esteve à frente do Ramalhão, com 250 jogos em seis passagens pela equipe, e tem participação em três títulos (Copa Paulista, Copa do Brasil e Paulista A-2), seja como parte da comissão ou como atleta.

REFORÇO

Anunciado na tarde de ontem, o atacante João Pedro vai reforçar o Ramalhão no restante do Estadual.

O atleta, 22 anos, foi revelado nas categorias de base do Bragantino e, apesar da pouca idade, já acumula passagens por Capivaricano, Athletic-MG e XV de Jaú.

LEIA MAIS: Santo André supera São Bento de virada e entra no G-8

A chegada de novos jogadores faz parte de uma reconstrução às pressas do Santo André. O time perdeu quatro atletas, que receberam propostas de outros clubes e deixaram o Ramalhão nas primeiras rodadas do campeonato.

PROMOÇÃO

Diante da importância do confronto, o Santo André manteve a ação de incentivo à presença do torcedor local no Brunão. Assim, a pessoa que for à bilheteria do estádio hoje com uma camisa da equipe, seja de qualquer modelo ou ano, paga R$ 15 pelo ingresso, metade do preço original.

Os torcedores que não puderem comparecer ao estádio podem conferir a transmissão ao vivo da partida no canal oficial do YouTube da Federação Paulista de Futebol, chamado ‘Paulistão’.