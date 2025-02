Santo André Intelli lança uniforme em apoio à consciência negra

O Santo André Intelli anunciou seu terceiro uniforme para a temporada com uma forte mensagem social. A camisa preta, acompanhada de meiões e shorts na mesma tonalidade, simboliza a luta contra o racismo e a valorização da consciência negra. No peito, o destaque é o punho cerrado, um ícone de resistência, solidariedade e apoio a causas sociais.

Pela primeira vez em sua história, o Ramalhão adotará um uniforme totalmente preto, incluindo detalhes como a logo do clube e da Intelli, ambas em preto e branco, reforçando a identidade visual da campanha.

"Reconhecido por sua origem no futsal amador e pelas raízes na periferia do ABC Paulista, o Santo André Intelli sempre esteve envolvido em ações sociais", disse o clube no anúncio oficial do equipamento. "Com projetos voltados para a inclusão do futsal nas comunidades, o clube agora leva essa mensagem para dentro de quadra, usando o novo uniforme como símbolo de seu compromisso com a luta por igualdade", completa a nota.

O Santo André Intelli realiza na tarde deste sábado, a partir de 15h, a apresentação oficial do seu elenco para a temporada de 2025 para as disputas da LNF (Liga Nacional de Fustal) e Campeonato Paulista. O evento acontece no ginásio Noêmia Assumpção, e a entrada é gratuita mediante a apresentação de 1 kg de alimento não perecível.

O evento contará com apresentações musicais para animar os torcedores. Entre os artistas confirmados, estão Pagode do Testa, Pinha Presidente, Luizin Mc e Rafaela Cantus.