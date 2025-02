Promessa de Santo André é convocado para Mundial Escolar de Atletismo

Enzo Procópio, atleta do Sesi Santo André, estará na Seleção Brasileira durante a disputa do Campeonato Mundial Escolar Sub-15 de Atletismo (ISF U15 Gymnasiade 2025). A competição será realizada na cidade de Zlatibor, na Sérvia, entre os dias 4 e 14 de abril. Enzo irá competir nas provas de salto em altura e salto em distância.

A convocação foi divulgada pela Confederação Brasileira de Desportos Escolares (CBDE), em parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), na noite da última quarta-feira (19). No ano passado, Enzo se destacou no cenário nacional ao tornar-se campeão do Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo. Agora, ele busca trabalhar duro para repetir o feito na Sérvia. “Poder disputar o Mundial é algo único, uma sensação perfeita. Vou treinar bastante, dar o meu melhor e esperar que tudo saia bem até lá”, conta o jovem.

Essa será a primeira vez que o esportista participa do torneio, considerado o principal da categoria no mundo. O técnico da equipe de base do Atletismo do Sesi Santo André, Yuri Ventura, vibrou com a convocação de Enzo e projetou os próximos passos até o início do campeonato. “Me sinto extremamente realizado. São praticamente três anos trabalhando juntos e eu o vi crescer desde o campeonato interno do Sesi até chegar a esse nível do Mundial. Agora é se preparar para que ele chegue lá bem e possa competir de igual para igual com outros atletas”, disse o técnico.

A primeira edição da ISF U15 Gymnasiade foi realizada em 2021, na cidade de Belgrado, na Sérvia. Neste ano, a competição retorna ao país com a presença de 25 esportes, sendo 4 paralímpicos.

