Cachorrão tenta se livrar da degola contra Bandeirante

Os últimos tropeços na disputa da Série A-3 do Campeonato Paulista colocaram o EC São Bernardo de volta na luta contra o rebaixamento à A-4. Para sair da situação, o Cachorrão precisa voltar a vencer, e recebe o Bandeirante neste sábado (22), às 15h, no Nogueirão, em confronto direto na parte de baixo da classificação.

Após um bom começo no comando do Alvinegro, o técnico Sandro Sargentim encara agora sequência de dois jogos sem vitória – uma derrota e um empate. Com isso, o clube voltou ao Z-2 da divisão, e com nove pontos, ocupa o 15º e penúltimo lugar.

Apesar da diferença considerável de posições entre São Bernardo e Bandeirante (11º), apenas um ponto separam as equipes.

Com a tabela embolada, uma vitória na tarde de hoje não só pode tirar o Cachorrão da zona da degola, como recolocar a equipe na briga por uma vaga no mata-mata, já que o Rio Preto, primeira equipe no G-8, soma 11 pontos somente, dois a mais que o time da região.

Uma das armas que podem ser exploradas pelo time treinado por Sargentim é a intensidade no ataque, já que o Bandeirante chega para o duelo com 12 gols sofridos na campanha, pior número entre os 16 times do campeonato, empatado com o lanterna Comercial.