Aliado de Morando é preso por falsificação em certificados de vacina

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) deflagou a Operação Antígeno na manhã desta sexta-feira (21), com o objetivo de desarticular grupo criminoso que fraudou o sistema VaciVida. Os detidos são acusados de inserir dados falsos de imunização contra a covid-19 e outras doenças, para posterior emissão de certificados ilegítimos de vacinação.

Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Bernardo e São Paulo. Na cidade do ABC foi detido o ex-candidato a vereador pelo PRD Carlos Eduardo Novais Santos, o Dudu do Ferra, que integrou chapa de apoio da candidata governista Flávia Morando (União Brasil), sobrinha do ex-prefeito Orlando Morando (sem partido), nas eleições de 2024.

Informações, ainda em apuração, indicam que Dudu tinha cargo em comissão na área da saúde, mas que foi exonerado na semana passada.

Os trabalhos de campo levaram à localização de cinco armas de fogo, acessórios, munições, celulares, aparelhos eletrônicos, valores em espécie e outros itens de interesse para a investigação. Outra pessoa também foi presa, essa em flagrante.

A operação contou com atuação de promotores de Justiça e servidores do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) assim como com o apoio de policiais militares do 6º Batalhão da Polícia Militar e do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia)

Reportagem em atualização.